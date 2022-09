Hulpdiensten rukken massaal uit voor brandmelding in hotel Kurhaus

‘Omdat onduidelijk is waar de lucht vandaan komt en wat het is precies is, heeft de brandweer meerdere eenheden ingezet’, aldus een woordvoerder. Om die reden werd er opgeschaald naar het sein ‘middelbrand’. Er zijn geen mensen geëvacueerd of verblijven ontruimd.

Even over 20.30 uur meldt de brandweer dat het onderzoek is afgerond. ‘De lucht, die werd aangemerkt als brandlucht, bleek afkomstig uit één van de keukens’, meldt de brandweer. ‘Deze werd door een mogelijk defect in de afvoer waargenomen in verschillende ruimtes.’ De brandweer zal nog controlewerkzaamheden uitvoeren en draagt het daarna over aan het hotel zelf voor de verdere afhandeling.