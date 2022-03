Hulpdiensten rukken met spoed uit voor voertuig te water, maar hoogwerker blijkt er al even te liggen

Ter plaatse bleek een hoogwerker te zijn omgevallen en ondersteboven in een naastgelegen sloot terecht te zijn gekomen. De melding kreeg echter een enigszins bijzondere wending toen bleek dat de hoogwerker al sinds dinsdag in de sloot ligt. Blijkbaar was het voertuig nog niet eerder opgevallen. Het is niet bekend hoe het gevaarte in het water is beland.