Hulpdiensten rukken uit naar Bevelandsestraat na melding woningoverval

Ferry T. verdacht van moord of doodslag op rugbyster Renée (23) en in brand steken van haar lichaam

27 mei Het voorarrest van Ferry T., de 41-jarige Hagenaar die maandag werd aangehouden wegens betrokkenheid bij de dood van 23-jarige rugbyster Renée, is met twee weken verlengd. De verdachte werd vandaag voorgeleid voor de moord of doodslag. Ook wordt hij verdacht van het in brand steken van haar lichaam.