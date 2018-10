Hulpdiensten rukten al zeven keer uit voor man met 'aparte zwemslag'

Het chagrijn droop er donderdag bij de hulpverleners vanaf. Wéér waren ze voor niets uitgerukt om een man in nood te helpen. De zevende of de achtste keer, denkt schipper Arie Verbaan van de KNRM. De brandweer rukte uit met het rescue team. De KNRM trommelde de bemanning op en voer uit. De politiehelikopter kwam ter assistentie.

Het werd de hoogste tijd om een factuurtje te sturen voor alle onnodige hulpverleningsuren en de onrust die hij heeft gezaaid, zo twitterde een agent.

Zo ver is het na een ‘indringend geprek’ van de politie met de zwemmer niet gekomen’. De man heeft zo’n bijzondere zwemslag, dat het vanaf het strand gezien lijkt of hij dringend hulp nodig heeft. Aan de politie heeft hij beloofd dat hij voortaan de KNRM belt voor hij de zee in gaat. Ook is hem het dringende advies gegeven een boei te kopen die hij aan zijn lichaam kan vastmaken. Hierdoor kunnen mensen op het strand beter zien dat zijn gespartel niets te betekenen heeft.

Onnodig

Wat Verbaan betreft was een rekening voor de inzet ook niet nodig geweest, al baalde ook hij van de onnodige uitrukken. ,,Als er een melding binnenkomt, varen we uit. Zo simpel is het. Maar hierop zitten we natuurlijk ook niet te wachten. Mensen moeten hiervoor wel vanuit huis komen, of van hun werk.’’

De brandweer kan de kosten in rekening te brengen als hulpverleners voor niets uitrukken of er hulp van de brandweer gevraagd wordt die niets met hulpverlening te maken heeft. Toch gaat ze hiertoe niet snel over, zegt een woordvoerder. ,,Het gaat meestal in overleg met de gemeente, of met de politie. Bijvoorbeeld als iemand zijn brandmeldsysteem maar niet update, en het alarm steeds voor niets afgaat. Dan kunnen we na overleg met de gemeente wel sancties opleggen.’’