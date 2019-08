Hulphond Bodhi is redding voor Charmaine (26): ‘Door hem kan ik nu niet meer uit het leven stappen’

Getuigen gezocht die 41-jarige Hagenaar tijdens ruzie zagen inrijden op persoon bij Prisma­straat Nootdorp

16:01 De politie is naarstig op zoek naar de inzittenden van een donkerkleurige bus, een lichtblauwe Seat Ibiza en een donkere Toyota die op vrijdag 26 juli over de Prismastraat in Nootdorp reden. Dit omdat zij mogelijk kunnen bijdragen aan het onderzoek naar een uit de hand gelopen ruzie waarbij een persoon zwaargewond is geraakt.