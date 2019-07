‘Hulphonden mogen niet geweigerd worden in onze stadsparken’

In een brief aan de vrouw gaf de gemeente aan dat De Verademing een verboden gebied is voor honden en dat het verbod voor alle honden geldt, dus ook voor hulphonden. Volgens de gemeente was er geen sprake van discriminatie, omdat de vrouw het park wel gewoon in mocht zonder hond.

Dat de hulphond de toegang tot het park werd geweigerd, schoot bij D66-raadslid Marieke van Doorn in het verkeerde keelgat. Van Doorn noemt dat wel degelijk discriminatie en wil dat er een uitzondering op het verbod wordt gemaakt voor hulphonden. ‘Het is diep triest dat Hagenaars met een beperking in horecagelegenheden en stadsparken worden geweigerd in verband met een algemeen hondenverbod, terwijl zij afhankelijk zijn van hun hulphond’, stelt Marieke van Doorn.

Ze pleit voor een snelle oplossing voor de buurtbewoonster, zodat zij volgende week al met haar hond het park in kan. ‘Hoog tijd om deze onheuse bejegening door de gemeente aan te pakken: Het VN-verdrag inzake mensen met een handicap geldt in heel Nederland en borgt ook in Den Haag gelijke kansen voor alle Hagenaars. Dat de gemeente Den Haag het VN-verdrag en de hierop aangepaste Nederlandse wetgeving op dit punt anders interpreteert vind ik beschamend’, aldus Van Doorn. In Haagse ziekenhuizen wordt al expliciet een uitzondering gemaakt voor hulphonden.