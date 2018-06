Hulpvoertuig Rijkswaterstaat geramd bij hulp ongeluk op A4

Rond 1 uur kwamen twee personenauto's in botsing op de A4, ter hoogte van Vlietlanden. Rijkswaterstaat kwam ter plaatse om rijstroken af te zetten en de boel te beveiligen. Op het moment dat de weginspecteur terug wilde lopen naar zijn auto, ramde een personenauto tegen zijn voertuig.



De weginspecteur is daarbij niet gewond geraakt, stelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat, maar is 'wel erg geschrokken'. De automobilist die het voertuig aanreed, is naar het ziekenhuis gebracht.



Waarom de automobilist tegen het hulpvoertuig knalde, is nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. De weg is voor dat onderzoek vannacht helemaal afgesloten geweest.



