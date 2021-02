Hulshorststraat is de wieg van Golden Earring: ‘Muziek zit hier in de grond’

Golfbrekers Elk jaar sterven er 14.000 kinderen aan een zeldzame ziekte: ‘Zij worden dubbel getroffen tijdens deze crisis’

14:03 Vandaag in Golfbrekers: Daniëlle Nicodem en Iselle van Ruijven van het Zeldzame Ziekten Fonds (ZZF) in Den Haag. De ‘omzet’ voor goede doelen is door de coronacrisis gehalveerd. Toch werken de dames harder dan ooit.