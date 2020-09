Huna Outdoorshop bestaat 75 jaar, maar een feestje zit er niet in: ‘Het is ons moeilijkste jaar ooit’

In 2020 is het precies 75 jaar geleden dat camping & outdoorshop Huna aan het Regentesseplein zijn deuren opende. Zonder corona zou er zeker al een feestje zijn gebouwd.

Jim, Ilja en Bob van Soldt, de drie eigenaren van het familiebedrijf, hadden even andere zorgen aan het hoofd. ,,Het is ons moeilijkste jaar ooit, maar gelukkig worden we gesteund door onze vaste klanten en de buurt”, zegt Jim. ,,En vergeet niet dat outdoor helemaal in is!”

Het meest in het oog springend in deze speciaalzaak voor buitenartikelen is de enorme hoeveelheid schoenen. Meer dan 150 modellen staan er op voorraad. Van strandvakantie in Zeeuws-Vlaanderen tot trekkerstocht in de Himalaya, Huna heeft voor elk soort tijdverdrijf de juiste sandaal, slipper, bergschoen of laars. Rugzakken, tenten, slaapmatjes, kampeeruitrusting, buitensportkleding, een tentbezem van rijststro, je kunt het zo gek niet bedenken of het is uit voorraad leverbaar. ,,Kamperen zit in ons dna”, staat op de website geschreven.

Oorlog

Het begon allemaal vlak na de oorlog toen opa Karel Hubertus Nahl aan het Regentesseplein een winkeltje opende voor ruilhandel, leger- en later ook regenkleding. Er was schaarste aan alles, behalve aan spullen uit het leger. Opa runde een bescheiden zaak en de familie woonde er pal achter. In dat jaar werd ook dochter Ilja geboren die de zaak later van haar vader zou overnemen, samen met haar twee zonen Jim (53) en Bob (39).

Propvol

Er kwamen nog twee filialen bij, maar de vestiging aan het Regentesseplein bleef de winkel waar alles om draaide. Toen de Nederlander meer vrije tijd kreeg en het kamperen zijn intrede deed, stortte hij zich op de nieuwe groeimarkt. Omdat de aanschaf van een tent en alles wat daarbij hoorde toen nog een vermogen kostte, ging hij de spullen verhuren. Bij Huna kon je niet alleen een tent in bruikleen nemen, voor 50 cent per dag kreeg je er ook een luchtbed of slaapzak bij. Een imperiaal voor op de auto huren kon eveneens. En zo gebeurde het dat in de zomerperiode aan het begin van het weekeinde lange rijen auto’s voor de deur stonden die leeg kwamen voorrijden en propvol vertrokken.

,,Zaterdag was het hier één grote wasplaats”, zegt Ilja. ,,Tenten kwamen soms nat terug en lagen hier te drogen. De slaapzakken moesten worden gewassen, de aanhangwagens schoongespoten en kromgetrokken haringen weer worden rechtgezet . Vaak kwamen jongens in de buurt om te helpen. ‘Meneer Huna, mag ik de stoep vegen’, vroegen ze mijn vader om maar iets te mogen doen. Mijn vader kon heel goed met kinderen opschieten en maakte graag een dolletje, bijvoorbeeld met de waterslang als het warm weer was. Nog steeds komen klanten binnen die vertellen hoe ze hier als jongen uit de buurt kwamen spelen. Dan heb je het over mannen die inmiddels tegen de 70 lopen.”