Huri Sahin (47) wordt nieuwe burgemeester van Rijswijk

De 47-jarige Sahin is momenteel directeur Stichting Lokaal, centrum voor democratie in Rotterdam. Ze is geboren in Deventer en woonachtig in Zoetermeer. Daar begon ze in 2002 haar politieke carrière als gemeenteraadslid. Tussen 2014 en 2018 was ze actief als statenlid in de provincie Zuid-Holland (GroenLinks).