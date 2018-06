Huttenbos en Robin Hood Speelbos in Haagse Bos vernieuwd

Westlandse blazers opnieuw richting Den Haag voor 'Sax on the beach'

14:38 Na hun optreden in de Nieuwe Kerk in Den Haag van afgelopen zaterdag, zetten de muzikanten van het Westland Saxofoon Orkest zaterdag opnieuw voet op Haags grondgebied. Ze geven in het kader van Festival Classique een optreden bij het Kurhaus in Scheveningen, genaamd 'Sax on the beach'.