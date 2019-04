Huurders Binckhorstlaan nagelen huisbaas aan schandpaal: ‘Sinds ik hier woon, heb ik een klinische depressie’

VIDEO & Update Bewoner overleden bij brand en explosie in Voorburg, omstander heeft gaslucht geroken

12:42 Bij een woningbrand in Voorburg is een bewoner overleden. Dat meldt de politie. De hulpdiensten slaagden er nog wel in de bewoner uit het brandende pand te halen, maar het slachtoffer overleed korte tijd later. Een omstander zegt een vreemde gaslucht te hebben geroken.