Huurders die kleiner gaan wonen krijgen voortaan een som geld mee

Even vragen aan Prijzen voor dames bij kapper ‘niet omlaag’: ‘Dan gaan de herenprij­zen gewoon omhoog’

10 februari Vrouwen betalen in de kapsalon meer dan mannen. De discussie of dit terecht is of niet, is aardig losgebarsten. Miranda Verkade (47) heeft haar eigen salon De Kapperij in Maasdijk en vindt er het hare van.