Huurders in slecht onderhouden huizen van Vestia moeten meer gaan betalen: ‘Dat kan toch niet?’

Na zeven jaar van financiële ellende bij de woningbouwcorporatie Vestia zijn de gevolgen te zien in de stad, zeggen Lesley Arp van de SP en Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. ,,We kunnen in Den Haag inmiddels de Vestia-straatjes aanwijzen”, stellen ze. ,,Je ziet het, want daar staan de huizen die al jaren slecht onderhouden worden.”



Vandaar dat de Haagse politici grote moeite hebben met de extra huurverhoging die de huurders van de noodlijdende corporatie moeten gaan betalen. Twee jaar achtereen komt er een half procent bij, omdat Vestia opnieuw diep in de financiële problemen zit. ,,Haagse bewoners die al jaren klagen over schimmel en vocht, die in ongezonde huizen wonen, krijgen een huurverhoging,” moppert Pieter Grinwis ,,Dat is toch heel moeilijk te verkroppen.”