Huurders Vestia in tranen na renovatie woningen: ‘Ze laten enorme ravage achter, met gaten in de muur’

Wilma van Rijn barst al na enkele minuten in tranen uit als ze vertelt over de renovatiewerkzaamheden in haar woning. Het appartement is één grote bende. Het begint al bij de deur, waar een groot gat zit in de hal. En ook in haar woonkamer gaapt een enorm gat in de muur. Volgens Van Rijn zeiden medewerkers van Vestia dat ze de kast die daarvoor stond weg kon halen, zodat die muur strak kon worden afgewerkt.