Huurders worden uitgedaagd omgeving op te fleuren

Aan de respons ligt het niet, laat Stephen Ros, eveneens van Staedion, weten. ,,We hebben toch alweer tussen de 30 en 40 aanmeldingen deze keer. Daar zitten veel creatieve ideeën tussen; ideeën waar wij zelf hier in huis nog niet waren opgekomen. Zoals wij eerlijk gezegd ook wel eens ideeën hebben die bij huurders helemaal niet aanslaan. Dit is echt een gezamenlijk project. Waarbij de huurders niet alleen met plannen komen; zij blijven ook bij de uitwerking betrokken.’’



Dat inspelen op de behoefte van huurders past in een tijd waarin zij door wooncorporaties niet langer worden beschouwd als mensen die blij mogen zijn dat ze een dak boven hun hoofd hebben gekregen. Ros opnieuw: ,,Je wil nu dat iedereen blij is in zijn eigen huis. Ook al is dat huis in juridische zin geen eigendom, we willen toch graag dat huurders dat wel zo voelen.’’



De prijswinnaars van dit jaar worden 14 december bekendgemaakt. Wie volgend jaar wil meedingen, kan zich alvast oriënteren via www.staedion.nl/mijn thuis.