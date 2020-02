Huurders zijn Vestia spuugzat: ‘Onder de hele vloer lag een groene waas van schimmel’

Het huilen staat haar nader dan het lachen. Al ruim zeven jaar woont Betul Kus met man en kind in een oud appartement in Moerwijk. Een vochtig en tochtig huurhuis waar de schimmel onbarmhartig toeslaat. Is het niet achter de kastjes in de keuken, dan is het wel op de muren van haar slaap- en woonkamer. ,,Ik maak obsessief schoon,'' zegt ze. ,,Voortdurend. Maar het komt altijd weer terug. Ik word er helemaal gek van.''