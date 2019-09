HVV houdt al meer dan 125 jaar vast aan zijn eigen identiteit: ‘We koesteren de historie’

Als er een club in Den Haag trouw blijft aan de eigen identiteit dan is het HVV. Bij de in 1893 opgerichte club bestaan nostalgie en de moderne tijd broederlijk naast elkaar.

Stammend uit 1898 is het Diepput Dakje de oudste hoofdtribune van Nederland. Het fraaie witte clubgebouw met daarin de kleedkamers pronkt aan de overkant. Voor het clubgebouw staan of zitten opa's, vaders en (klein) kinderen bij elkaar. Er wordt gelachen, gediscussieerd of gewoon zwijgzaam naar de verrichtingen van een jeugdwedstrijd op het hoofdveld gekeken. Een iets te opgefokte moeder van de tegenpartij wordt vermanend toegesproken. ,,Mevrouw, alstublieft een beetje respect."

Gouden ster

HVV is na Ajax, PSV en Feyenoord met tien exemplaren nog altijd de club met de meeste landstitels. Maar de laatste werd iets langer dan een eeuw geleden, in 1914, behaald. Om die reden speelt het huidige HVV met een gouden ster op het wedstrijdtenue. ,,Binnen HVV koesteren we de historie. Daar zijn we trots op en dat stralen we ook uit", zegt Evert Jelgerhuis Swildens. Zaterdag was hij voor de 511ste maal actief als assistent scheidsrechter bij een wedstrijd van HVV 1. Afstammend van voorouders die nauw betrokken waren bij de oprichting van de club, draagt hij het HVV-dna vol trots met zich mee. Hij omschrijft het verenigingsgevoel als sociaal. ,,Voor mij persoonlijk speelt een groot deel van mijn sociale leven zich af bij de club. Hier voetballen ook de meeste van mijn vrienden. Ik vergelijk de liefde voor de club met een huwelijk. Vaak heb je veel plezier met elkaar maar er zijn zeker ook mindere momenten. Alleen moet je ervoor zorgen dat deze nooit de overhand krijgen."

Quote Ik heb nooit eerder bij een club met zo'n sterke eigen identiteit gewerkt Wetzel

Burak Uyar is bezig aan zijn tweede seizoen als assistent-trainer van eerste elftal-coachAndré Wetzel. Hij ervaart de sfeer als familiair. ,,De onderlinge verbondenheid is groot. Ik heb nooit eerder bij een club met zo'n sterke eigen identiteit gewerkt. Ik geniet daarvan. Voor ons als trainers zijn de prestaties natuurlijk hartstikke belangrijk. Wij willen omhoog met de club. Alleen moeten we daarbij wel rekening houden met de waarden die hier gelden. André Wetzel gaat daar goed mee om. Hij heeft vorig seizoen toch wel voor een kentering in de voetbalbeleving gezorgd, zonder dat dit ten koste van de heersende clubcultuur is gegaan", meent Uyar.

Dat het eerste elftal dit seizoen misschien wel meedoet om de promotie naar de eerste klasse zorgt zeker voor het nodige enthousiasme. Maar mocht het onverhoopt niet lukken dan breekt er zeker geen paniek uit. ,,We hebben sportief zeker mindere tijden gekend en ook toen bleef de club haar eigen koers varen. Ook dan blijven we de selectie met spelers uit de eigen jeugd aanvullen. Er zal nooit een euro aan spelers betaald worden. Ik weet dat er meer clubs zijn die dit roepen maar bij HVV is dit echt het geval", benadrukt Jelgerhuis Swildens.