HWW jaagt klagende nabestaande uit Willem Dreeshuis

Schietpar­tij op de Rijswijkse­weg: verdachte en slachtof­fers vluchten

22:42 Op de Rijswijkseweg in Den Haag is vanmiddag geschoten. In een auto is een kogelgat te zien. Volgens ooggetuigen zouden twee mannen zijn beschoten door een andere man. De slachtoffers en de verdachte zijn vervolgens gevlucht.