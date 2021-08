Hypermoderne gymzaal voor Wassenaarse basisscholieren aan de Burmanlaan

Schoolkin­de­ren zijn steeds dikker en thuiszit­ten tijdens corona maakte het nóg erger

29 augustus Veel mensen riepen het al, maar het is nu ook vastgesteld: tijdens het eerste coronajaar zijn veel kinderen in de Haagse regio te dik geworden. Opvallend is dat kinderen in Rijswijk, Zoetermeer en Delft meer overgewicht hebben dan hun leeftijdsgenoten in Westland.