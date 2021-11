Ian en Caroline mixen strak en wild: ‘Ik heb een hekel aan kale aarde’

De rolverdeling in de tuin is even klassiek als de tuin zelf. Ian doet het zware sjouw- en plantwerk en zorgt voor de structuur en Caroline doet de invulling. ,,Ik ben bioloog”, legt ze uit. ,,Ik laat geen vierkante centimeter onbedekt. Ian doet de strakke heggen, de scherpe randen van het gazon en daarbinnen maken we ‘vlekken van kleur’.”



,,We hebben wel 190 verschillende soorten planten en zo staat er altijd wel iets in de bloei. Maar ik ben ook dol op bodembedekkers en ‘onkruidjes’, ‘volontaires’, vrijwilligers noemen onze Belgische vrienden ze. Die hebben we niet altijd onder controle, maar er is wel continuïteit. Voor tussen de bloeiexplosies in de lente en de zomer hebben we bepaalde overgangsplanten. Onze blauwe wilde hyacinten worden opgevolgd door een Japanse (roze) anemoon, maar ook de prairieplant Camassia doet het erg goed in de overgangsfase.”