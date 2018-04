'IC Brussel niet sneller, maar nu wel duurder'

Van der Kooij heeft wat reistijden vergeleken. Om nu van Amsterdam naar Brussel Zuid/Midi te komen is twee uur en 53 minuten nodig. 'In 2012 reed de Beneluxtrein via (Den Haag HS, red.,) Dordrecht en Roosendaal in 2.49 uur van Amsterdam naar Brussel-Zuid. Kortom: de Beneluxtrein was in 2012 zelfs sneller dan nu in 2018 over de dure hsl-sporen.' De NS levert in zijn ogen broddelwerk. 'Dat half uur sneller is een mooi staaltje slimme marketing en reizigersbedrog.'