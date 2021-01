Ic-verpleegkundige Frederieke krijgt eerste Haagse prik, nog ruim 1000 te gaan

Ic-verpleegkundige Frederieke Veersma uit het HagaZiekenhuis heeft zojuist de eerste coronavaccinatie in haar arm gekregen in het Haagse ziekenhuis. En nee, het deed geen pijn. Nog meer dan 1000 te gaan.

Met het prikken van Frederieke Veersma is het vaccineren begonnen in Den Haag van ziekenhuismedewerkers die het meeste risico lopen op een besmetting met het virus. Dat zijn artsen en verpleegkundigen op de spoedeisende hulp, ic’s en covid-afdelingen. In het HagaZiekenhuis gaat het om 460 medewerkers.

Ook in Haaglanden Medisch Centrum locatie Westeinde is het vaccineren van eigen personeel begonnen. Zij hebben 682 armen te prikken met het BioNTech/Pfizer-vaccin. In HMC hopen ze dat in 5 dagen voor elkaar te krijgen. Over drie weken krijgen alle medewerkers in de Haagse ziekenhuizen hun tweede dosis die bij dit vaccin nodig is.

Quote Ik doe het niet alleen voor mijzelf, maar ook om mijn collega’s, patiënten en mijn kinderen en familie te beschermen Frederieke Veersma

,,Ik vind het heel goed dat de mensen in de acute zorg nu al gevaccineerd worden", zegt Veersma. ,,Wij hebben intensief met de meest zieke covid-19-patiënten te maken die nog besmettelijk zijn. Natuurlijk zijn wij tijdens het werk wel goed beschermd, maar een vaccinatie geeft toch meer zekerheid. En hoewel we nog niet weten hoelang de vaccinatie bescherming biedt en wat het vaccin op de langere termijn doet, heb ik besloten om mij wel te laten vaccineren. Ik doe het niet alleen voor mijzelf, maar ook om mijn collega’s, patiënten en mijn kinderen en familie te beschermen. Ik hoop dat we op deze manier covid-19 kunnen terugdringen en dat we zo snel mogelijk weer ons normale leven kunnen oppakken.”

Zo’n 200 ambulancemedewerkers van GGD Haaglanden en Witte Kruis krijgen ook in het Westeinde ziekenhuis hun vaccinatie. Daarmee wordt vrijdag begonnen. Ambulancemedewerkers van Ambulancezorg Zoetermeer krijgen vanaf donderdag al hun prik in het Lange Landziekenhuis in Zoetermeer.

Quote Deze vaccins zijn voor de medewer­kers die direct patiënten­zorg aan co­vid-patiënten leveren Woordvoerder HagaZiekenhuis

Blij en dankbaar

De ziekenhuizen zijn ‘blij en dankbaar’ met de vaccins. ,,Deze vaccins zijn voor de medewerkers die direct patiëntenzorg aan covid-patiënten leveren en bij wie uitval direct leidt tot verlies aan capaciteit”, laat een woordvoerder van het HagaZiekenhuis weten.

,,We vaccineren op de afdelingen van de spoedeisende hulp, de ic en de covid-verpleegafdelingen zelf om onnodige verplaatsingen binnen het ziekenhuis te voorkomen. Onze apotheek maakt de vaccinaties klaar.”

Ook bij het HMC zijn de eerste mensen gevaccineerd. De tekst gaat verder onder de tweet.

300 van start op priklocatie ADO

Medewerkers in de ouderenzorg krijgen vanaf maandag hun eerste dosis vaccin op de dan te openen vaccinatielocatie van GGD Haaglanden bij het ADO-stadion. Zij hebben daarvoor al een afspraak gemaakt via het landelijke afsprakenbureau van de GGD. Er wordt in Den Haag begonnen met 300 vaccinaties per dag en afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin kan dat aantal worden opgevoerd.

GGD Haaglanden krijgt in deze eerste prikronde minimaal 29.000 dosis, daarvan kunnen ruim 14.000 zorgmedewerkers worden ingeënt, omdat ze twee prikken nodig hebben voordat het vaccin werkt. Die tweede prik krijgen ze over drie weken.

Hieronder kun je een reportage terugkijken van deze eerste vaccinatiedag.

