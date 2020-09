Iconisch Indisch restaurant Garoeda failliet, eigenaar heeft somberste verjaardag ooit

Het iconische restaurant Garoeda aan de Kneuterdijk is failliet. Eigenaar Peter ’t Mannetje zocht al sinds 2018 naar iemand die het drie verdiepingen tellende restaurant van krakend djatihout wilde overnemen, maar dat is niet gelukt.

De eigenaar van het failliet verklaarde Garoeda viert vandaag zijn somberste verjaardag ooit. ‘Ik ben vandaag 73 geworden en heb alleen maar met de curator gesproken’.

Peter ‘t Mannetje, al een kleine 40 jaar eigenaar, is moe. ,,Fysiek en mentaal. Ik ben na een dag praten met de curator nu thuis de batterij aan het opladen om er morgen weer tegenaan te gaan.”

Volledig scherm ‘t Mannetje in 2009. Toen zei hij nog ‘minstens tien jaar door te willen’. © AD

Voor nog eens veertien dagen. Zolang kan Garoeda volgens ‘t Mannetje na overleg met de curator nog openblijven. In die tijd gaat de curator op zoek naar iemand die de iconische zaak kan overnemen. Iets wat ‘t Mannetje zelf de afgelopen jaren niet is gelukt.

Overname

Curator Christiaan Mensink hoopt op een overname van het beroemde restaurant. ,,Ik ben al een paar gebeld met de vraag of dat mogelijk is. Maar het faillissement is pas een dag oud, ik ga nu kijken wat mogelijk is. Ik hoop op toestemming van de rechtbank om in elk geval de komende twee weken open te blijven.”

Belangrijk voor Mensink en voor ‘t Mannetje is dat de 13 personeelsleden bij een overname in dienst kunnen blijven. ,,Daar zet ik me bij een faillissement altijd erg voor in”, zegt Mensink.

Coronacrisis

Het is hoe dan ook de somberste verjaardag ooit van eigenaar ‘t Mannetje. Zelf wijt hij de finale klap voor zijn restaurant, dat bekend is vanwege de ambiance vol krakend djatihout, klassieke rijsttafels en bedienend personeel in witte jasjes, aan de coronacrisis. ,,We zitten hier in een groot pand met 3,5 verdiepingen en nu mogen we nog maar 30 gasten per keer ontvangen. Alle ministeries zijn al maanden gesloten, toeristen blijven weg. Garoeda is ingesteld op groepen en die komen nu al maanden niet meer.”

,,Ik trek het niet meer”, verzucht ‘t Mannetje. ,,Het is me helaas niet gelukt de zaak te verkopen, iets wat ik al twee jaar probeer.” Volgens curator Mensink is er door het faillissement ‘een ander uitgangspunt’ ontstaan bij een mogelijke verkoop. ,,Het gaat om een huurpand, dus de eigenaar van het gebouw moet ook meegaan in zo’n eventuele overeenkomst.”

Volledig scherm Eigenaar Peter 't mannetje wordt verrast door goede vriendin Tineke met een bos bloemen. Zijn zaak werd in 2017 korte tijd gesloten. © Frank Jansen

‘t Mannetje koestert zijn mooie herinneringen, net als de vele gasten in het ruim 70-jarige bestaan van Garoeda. ,,Prinsjesdag was altijd een hoogtepunt. Dan hadden we vaste gasten die langs het raam wilden zitten om te kunnen kijken naar de koetsen op weg naar de Ridderzaal. Maar ik herinner me ook die keer dat toenmalig koningin Juliana en prins Bernhard kwamen lunchen.”

Zelf heeft ‘t Mannetje geen specifieke relatie met Nederlands-Indië, de achtergrond van zijn restaurant. ,,Ik zeg altijd dat mijn familie van over de hele wereld komt. Ik heb het Indische gebeuren altijd heel leuk gevonden. Ik heb altijd getracht de zaak draaiende te houden en dat blijf ik de komende twee weken in elk geval doen.”

Een van de eerste

Garoeda is een van de eerste Indische restaurants van Nederland en bestaat al sinds 1949. Op de hoek van de Kneuterdijk en de Heulstraat met uitzicht op de Raad van State en het Voorhout, gold het decennialang als een van de beroemdste restaurant van Den Haag.

Rijsttafels zoals die dateren uit de tijd van Nederlands-Indië, opgediend door obers in witte jasjes. Een prima plek vaak ook voor politici om er in alle discretie te overleggen en geliefd punt om op Prinsjesdag een plaatsje aan het raam te bemachtigen met uitzicht op koning en koningin op weg naar de Ridderzaal voor de Troonrede en later weer terug naar paleis Noordeinde.

Geliefd

Eigenaar Peter ’t Mannetje is het niet gelukt een opvolger te vinden. De zeventiger wilde meer vrije tijd en de zaak overdragen aan iemand anders. Het gebouw kraakt van binnen onder de jaren van koken en achterstallig onderhoud. Maar dat gaf altijd de sfeer die Garoeda zo bijzonder en geliefd maakte.

