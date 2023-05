Iconisch portret Peter R. de Vries gratis te bekijken in Beeld & Geluid in Den Haag

Klimaatac­ti­vis­ten spuiten leuzen ‘met krijtspray’ in tunnelbak A12: aanhoudin­gen en boetes

De politie in Den Haag heeft zaterdagavond twee klimaatactivisten van Extinction Rebellion aangehouden omdat zij leuzen spoten op de muur van de tunnel in de Utrechtsebaan, op de A12 in Den Haag. Twee andere activisten kregen een bekeuring voor op de snelweg lopen, zegt een woordvoerster van de politie.