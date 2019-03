Iconische Haagse karaokebus van ondergang gered, maar Taxi Ton doet het wat rustiger aan

Reportage Heel Ahoy scandeert: ‘Barney, olé’

27 maart De Premier League of Darts vindt vanavond voor het vierde jaar op rij plaats in Rotterdam. Het is de laatste keer dat Raymond van Barneveld te bewonderen is in Ahoy. Die kans laat Barney Army zich niet ontnemen. De fans van de Hagenaar zijn in groten getale aanwezig.