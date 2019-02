Iconische kroegen komen nog één keer samen

Boomers, Meatpoint, Cheers, Paljas, 't Maliehuisje, Taveerne de Prins en de Hathor mogen de Hagenaars bekoren. Ze komen op 16 maart samen in de Grote Kerk. De kerk wordt in zeven area's verdeeld, met in ieder deel een bar van de deelnemende kroeg. Achter de bar staan de kroegbazen en de barmensen van de tijd waarin de bars nog open waren.



Een dj zal de avond muzikaal invullen met een focus op muziek uit de jaren 80, 90 en zeroes.



