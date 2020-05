Ideeën gezocht om vrijheid van minder beperkten te vergroten: ‘Valt nog zoveel te verbeteren’

Zo ligt de Japanse tuin er nu bij! Kijkt u mee?

9:29 De Japanse Tuin is het pronkstuk van landgoed Clingendael. In de tuin groeien zeldzame bomen en planten. De tuin is heel kwetsbaar en daarom is deze normaal gesproken slechts acht weken in het jaar geopend. De tuin is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus dit voorjaar dicht. Om toch te kunnen genieten van al het natuurschoon heeft de gemeente een video gemaakt. Kijkt u mee?