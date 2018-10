Identiair Verzet strijdt voor protest bij As Soennah-moskee

Agenten

Onmogelijk, vonden bestuurslid Michael Jansen en zijn advocaat vanochtend bij de voorzieningenrechter. De demonstratie richt zich specifiek op de As-Soenah moskee en moet daar dus ook in de directe omgeving gehouden kunnen worden. Als de politie de veiligheid niet kan garanderen, moeten er meer agenten worden ingezet, zo redeneerde de advocaat van Identitair Verzet. ,,Het kan niet zo zijn dat een demonstratie niet doorgaat in verband met een tegendemonstratie. Dan beloon je het verstoren van een demonstratie.” De gemeente Den Haag vindt het daarentegen onverantwoord om in de buurt van de moskee een demonstratie toe te staan, vanwege het grote aantal tegendemonstranten dat aankondigt te komen. Naast een tegendemonstratie vanuit de As Soennah-moskee had ook ‘Laat Ze Niet Lopen’ gezegd te zullen demonstreren. Vandaag bleek dat ook het Platform tegen Racisme, Movement X en een particulier vergunningen voor een tegendemonstratie hebben aangevraagd.

Confrontatie

,,Het is denkbaar dat, wanneer we een demonstratie bij de rotonde toestaan, dat deze demonstranten daar ook naartoe gaan”, aldus de advocaat van de gemeente. ,,We vrezen een zeer grote, ernstige confrontatie tussen partijen. De situatie is dus nog nijpender geworden.”



Een zegsman van de politie voegde daar tijdens de zaak nog aan toe dat de politie-inzet in de honderden agenten loopt en dat het de vraag is of er meer agenten ingezet kunnen worden. ,,Het is zeer waarschijnlijk dat er ernstige verstoring van de openbare orde in de Schilderswijk zal zijn. Waarschijnlijk ook bij verplaatsing van de demonstratie.”



De rechter doet morgenochtend uitspraak over de locatie van de demonstratie van Identitair Verzet.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!