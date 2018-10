Identitair Verzet door politie weggestuurd uit Nootdorp

Waarom de demonstranten in Nootdorp waren, is niet duidelijk. ,,We hebben ze vervolgens doorverwezen naar de Koekamp in Den Haag’’, laat een politiewoordvoerder weten. De politie is vandaag op meerdere plekken in de stad om de aangekondigde demonstraties rustig te laten verlopen. Tot nu toe gaat dat nog goed. ,,Het is vooralsnog rustig.’’