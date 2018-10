Identitair Verzet laat het geplande protest bij As-Soennah moskee varen

Burgemeester Pauline Krikke achtte het gevaar op rellen in de Schilderswijk te groot en wees daarom de Koekamp als demonstratieplek toe aan Identitair Verzet. Die wil echter alleen demonstreren in het zicht van de As-Soennah moskee, waar het protest specifiek tegen gericht is. De rechter stelde gisteren de gemeente in het gelijk.

Tot teleurstelling van Identitair Verzet. ,,De Koekamp is geen geschikte locatie voor wat we aan willen kaarten”, zegt bestuurslid Michael Jansen. Hij trekt bovendien de conclusie dat het in de toekomst moeilijk wordt om te demonstreren waar Identitair Verzet dat wil. ,,Het dreigen met geweld heeft gewonnen en dat doet zeer. Er is een precedent geschapen om toekomstige demonstraties van ons te verstieren. Ze hebben nu goud in handen en weten wat de tactiek is om de gemeente het af te laten blazen.”

Manifestatie

De gemeente heeft besloten helemaal geen demonstraties bij de moskee toe te staan. Ook een manifestatie van de Samenwerking Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) moet uitwijken. ,,De burgemeester trekt wat dat betreft een lijn voor demonstraties bij de As-Soennah moskee zondag”, zegt een woordvoerder van burgemeester.