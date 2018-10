Identitair Verzet mag niet bij As-Soennah moskee demonstreren

De actiegroep had een kort geding aangespannen tegen de gemeente Den Haag, die had besloten dat Identitair Verzet wel op de Koekamp mocht demonstreren. Burgemeester Pauline Krikke vond het onverantwoord om de actievoerders te laten betogen voor de deur van de moskee of ietsje verderop, omdat dit voor onveiligheid zou zorgen. ,,Ook een alternatieve route op iets meer afstand van de moskee is na weging van actuele zorgwekkende signalen onverantwoord gebleken‘’, stelde Krikke eerder. ,,Zo is op sociale media door verschillende groepen opgeroepen tot verzet tegen deze demonstratie.''