Idyllisch Haags drieluik: de zomer weer in teken van Cricket, King of sports

Donderdag 30 mei: HCC-VCC

Cricket is de King of sports. Dus waar kunnen we dit derbydrieluik beter beginnen dan bij 'de Koninklijke' aan de Van Hogenhoucklaan in het Benoordenhout. Op de Diepput, het terrein van de 'Kroonleeuwen', staat de tijd niet zozeer stil, maar doet ze wel rustig aan. In 1985 was HCC landskampioen, net als in 2008.