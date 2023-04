Iedere derde winkel lijkt verdomd wel een slechte vreettent

Duindorp SV oogst lof met nieuwe en gediscipli­neer­de speelwijze: ‘Voor de scheids is het ook een hobby’

Duindorp SV bezet in de derde klasse de vierde plek en is op eigen veld nog ongeslagen. Op Houtrust mag zelfs gedroomd worden van historische promotie en dat had zelfs de nieuwe trainer Martin Abbenhuis niet durven denken. Hoe kan het dat het weer leuk is om tegen de Duindorpers te voetballen?