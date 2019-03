‘Iedere inwoner moet de kans krijgen om te profiteren van de aantrekkende economie’

In het 34 pagina’s tellende document wordt de economische koers uitgestippeld die de twee wethouders de komende jaren willen volgen. Een koers die is gericht op het verbeteren van de zwakke punten in de huidige economische structuur.



Uit onderzoek van externe bureau’s voorafgaand aan het opstellen van het document, bleek dat die structuur in Den Haag kwetsbaar is. Als het om werkgelegenheid gaat werd lang gesteund op krimpende sectoren als de rijksoverheid en de financiële dienstverlening. Ook dat er veel werkzoekenden zijn die wat vaardigheden betreft niet aansluiten op de vraag van werkgevers baart zorgen. Qua economische groeicijfers komen Den Haag en de omliggende gemeenten er dan ook bekaaid van af: die waren ook in 2018 het laagst van de vier grote Nederlandse steden.



De wethouders erkennen dat en zetten daarom de komende jaren in op een bredere en diversere economie, met extra aandacht voor werkgelegenheid in sectoren als toerisme, retail, zorg en bouw. Dat is een flink verschil met de vorige visie uit 2011, waarin de nadruk lag op het aantrekken van grote bedrijven om de economie te stimuleren.