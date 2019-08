Iedere visfileerster heeft haar eigen mes dat is gaan staan naar haar manier van werken

Er staat geen radio aan. Er flikkert geen beeldscherm. De fileersters doen geconcentreerd hun werk. Iedere fileerster heeft haar eigen mes dat is gaan staan naar haar manier van werken. Het duurt een dag, van 300 haringen per uur, voordat een nieuw mes weer als ‘eigen’ voelt. Ze doen hun werk in stilte en onzichtbaar voor publiek. Het matglas in de pui aan de Scheveningse Vissershavenweg beneemt wandelaars het zicht op de fileersters. Dat is jammer want het is een mooi gezicht om de vrouwen aan het werk te zien.