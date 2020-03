Iedereen een Tesla en zonnepanelen op het dak: ‘We kunnen niet alles tegelijk’

Om inzichtelijk te maken waar er capaciteitsproblemen zijn in het netwerk heeft Stedin een kaart gepubliceerd. Daarop is te zien dat het in deze regio op dit moment wel goed zit. Zo is de ene helft van de hofstad wit gekleurd (zeer goed). De andere helft van de stad is geel. Dat betekent dat er op zich voldoende capaciteit is, maar dat er wel maatregelen moeten worden getroffen als daar in de toekomst iets gebeurt, zoals de bouw van een paar duizend nieuwe woningen of het installeren van veel zonnepanelen. Ditzelfde beeld zie je ook in Zoetermeer. Delft is volledig geel gekleurd.