Iedereen heeft een hekel aan ze, maar ze werken hard: ‘Ik heb moeite de tel bij te houden’

Van Wieg tot graf Willy, de allerlaat­ste diacones van het Bronovo, wijdde haar leven aan god en de patiënten

14 september Ze had twee dagen vrij in de maand en werkte niet voor een salaris, maar voor een beetje zakgeld. Willy Bassa was de allerlaatste diacones van het Bronovo ziekenhuis. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Willempje Bassa (3 mei 1920 – 4 augustus 2020).