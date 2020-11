Iedereen in Escamp duimt dat de bieb weer open mag

Lidy Münninghoff, projectleider Ouderen in de Wijk bij de Haagse bibliotheken, draait er niet omheen. ,,Ouderen waren ‘pissed’ dat de bibliotheek weer dicht moest vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Ze zeiden dat we het juist zo goed hadden georganiseerd om alles coronaproof te doen. Ze missen de bieb als ontmoetingsruimte, als hulp bij vragen en als plek om te leren.”

Escamp is een van de grootste bibliotheken van de stad. ,,Op een normale woensdagmiddag hebben we wel 1000 mensen binnen”, vertelt bibliothecaris Selma Knulst. ,,Mensen die boeken lenen, mee doen aan activiteiten of met vragen terecht kunnen bij het Digitaal Punt.” Zodra het weer mag, kan de bieb in Escamp meteen weer vol in bedrijf met voldoende afstand houden uiteraard.