‘Iedereen 'moet' meedoen aan de energietransitie, ook als je minder te besteden hebt’

Zelf brengt ze netjes ieder weekend haar plastic flessen en restafval weg. Lopend, want een auto heeft Heleen Weening, directeur van Duurzaam Den Haag, niet. Als het regent, haar fietsband lek is én ze twee kinderen naar zwemles moet brengen, maakt ze bij hoge uitzondering gebruik van autodeeldienst Greenwheels. Bij langere ritten, zoals de vakantie naar Zuid-Frankrijk vorig jaar, 'leent' de Haagse een auto via SnappCar.



Maar hoe milieubewust ze zelf ook is, Weening wil niemand opleggen om óók zijn of haar auto weg te doen. Of om, net als zij, het vliegtuig voor tripjes binnen Europa af te zweren. Wel vindt ze het belangrijk dat iedereen zichzelf zo nu en dan de vraag stelt: wat kán ik doen voor een schoner milieu? ,,Als je op het platteland woont, is het veel lastiger de auto te laten staan dan in de stad. Maar misschien is het wél haalbaar om de douche eens een paar minuten eerder uit te draaien of de verwarming een graad lager te zetten en een trui aan te trekken."