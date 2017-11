Iedereen wil een pet van een YouTube-ster

YouTubers zijn de beroemdheden van tegenwoordig. Bij beroemdheden horen fans, en fans willen hun artiesten graag dicht bij zich hebben. Zo ging het vroeger al - posters van Michael Jackson boven het bed, plakboeken vol stickers van de Spice Girls en sleutelhangers van rapper Eminem of acteur Leonardo Dicaprio - en tegenwoordig is het niet anders. Wel hebben stickerboeken inmiddels plaatsgemaakt voor knuffels, mokken zijn vervangen door hippe sweaters en die sleutelhanger is een iPhonehoesje geworden.

Moest je voor merchandise (koopwaar) van beroemdheden voorheen naar Intertoys of de buurtsuper, nu bestel je de kerstcollectie van GameMeneer (800.000 abonnees op YouTube), een pluche mega-oog van JackSepticEye (17 miljoen abonnees) en een telefooncover van PewDiePie (bijna 60 miljoen volgers) vanachter je computer. Op website Fanfiber.com staan de namen en logo's van nationale en internationale bloggers, vloggers en gamehelden netjes onder elkaar. Klik je erop dan verschijnt zijn of haar gehele collectie op je scherm.

,,De knuffeldinosaurus van TheGamingBeaver hebben we maandag in de webshop geplaatst", vertelt Hagenaar Albert van den Broek, die Fanfiber in 2014 samen met compagnon Toine Bastiaans oprichtte. ,,Woensdag was 'ie uitverkocht."

Miljoenenbedrijf

Fanfiber is meer dan alleen een webshop. In amper drie jaar tijd groeide het Haagse bedrijf uit tot een miljoenenonderneming met vijftien man in dienst. Onlangs verhuisde The Cotton Express, de fabriek waarin de productie wordt verzorgd, van Bink36 naar een pand verderop in de Binckhorst. ,,Hier aan de Grote Beerstraat kan ook 's nachts worden gewerkt", legt ceo Van den Broek uit. ,,Dat is hard nodig, zeker nu Black Friday, Sinterklaas en Kerstmis voor de deur staan. Bestellingen komen vierentwintig uur per dag binnen, uit alle hoeken van de wereld. Rond de feestdagen gaan wekelijks duizenden artikelen de deur uit."

Fanfiber werkt met veel Nederlandse YouTubers, maar eigenlijk is het bedrijf nog groter in de rest van de wereld, vertelt Van den Broek tijdens een rondleiding door de fabriek. ,,We hebben PewDiePie aan boord, met 57 miljoen volgers de grootste YouTuber wereldwijd. Ook werken we samen met JackSepticEye uit Ierland, die in zijn video's aan fans laat zien hoe je de levels van computerspelletjes bewandelt. Maar ook voor de Nederlandse meiden van onder meer de kanalen Onnedi en GirlsWorldProblems maken we merchandise. In hun geval geen knuffels, maar tanktopjes en tassen."

In de fabriek op de Binckhorst zijn de nieuwste machines en technieken in huis om ze van patronen te voorzien. ,,We printen alles on demand (per stuk, red.)", legt Van den Broek uit. ,,Omdat we niet doen aan over-productie, hoeven we amper iets weg te gooien." Zodra een bestelling online binnenkomt, gaat die richting productie. Daar gaan medewerkers er direct mee aan de slag. Van den Broek: ,,Naast verschillende soorten printers, hebben we ook een borduurmachine. Daarmee borduren we logo's op petjes." Producten die niét in Den Haag kunnen worden gemaakt, worden in Azië vervaardigd. ,,Knuffels, bijvoorbeeld. In fabrieken in Pakistan en China hebben ze daar de kennis en middelen voor", weet Van den Broek.

Negentig procent van de bestellingen die op Fanfiber worden geplaatst, komt uit het buitenland. ,,Kijk", wijst Van den Broek naar een stapel pakketjes, zojuist ingepakt en klaar voor verzending. ,,De één gaat naar Californië, de ander naar Miami. Het derde pakje wordt overmorgen afgeleverd in Groot-Brittannië" Hij glundert. ,,Dat is toch kicken?!"

Volledig scherm Ceo Albert van den Broek (r) van Fanfiber met collega Wout Rimmelzwaan in de opslagruimte. © Daniella van Bergen

Reclame

De omzet van Fanfiber groeit gestaag. Reclame heeft het bedrijf nooit hoeven maken. ,,Social influencers hebben een enorm bereik", legt Van den Broek uit. ,,Als één van die grote YouTubers zegt 'als je iets wilt produceren, moet je bij Fanfiber zijn, want die jongens helpen je goed', komen de klanten vanzelf. We hoeven niet de boer op om artiesten aan ons te binden."

Social influencers promoten zelf hun producten. ,,TheGamingBeaver heeft een grappig filmpje gemaakt met in de hoofdrol zijn nieuwe dinosaurus. Onder de video staat een link naar Fanfiber: voor de fans die de dino ook willen hebben. Tja, dan stromen die bestellingen vanzelf binnen."