De organisatie is in handen van de club rond klimaatactiviste Greta Thunberg, Fridays for Future. Ook voor hen is het Black Friday, maar om een geheel andere reden. Veel burgers zijn bezorgd over de opwarming van de aarde, maar zelf iets doen, dat ligt lastig. ’t Is het ouwe liedje: Iedereen wil naar de hemel, maar niemand wil dood. Zoveel verschillen we namelijk niet van elkaar. De GroenLinks-stemmer spendeert jaarlijks exact evenveel uren in het vliegtuig als een aanhanger van Forum voor Democratie. Ook leuk om te weten: duurzame denkers blijken bovengemiddelde vervuilers. De hogeropgeleiden die het somberst zijn over het klimaat, zijn ook degenen die het langst douchen, het meest en het verst vliegen - en ook het vaakst de auto gebruiken. Ze zijn niet de enige.