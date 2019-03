'Iedereen zegt hier goedemorgen'

'Sinds kort woon ik samen met mijn vriend vlakbij het Zuiderpark. Dat is heel anders dan bij mijn ouders thuis. Mijn vader bracht me overal naartoe, het eten stond klaar en elke dag was er brood in huis. Nu moet ik zelf koken en afwassen, terwijl ik bij mijn ouders een vaatwasser had. Even wennen, maar tot nu toe bevalt het goed.