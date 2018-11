Het is mij al langer een ongelofelijke doorn in het oog: het gebrek aan excellente restaurants in Den Haag. Ze zijn er domweg niet. Voordat ik de hele horeca over me heen krijg: er zijn natuurlijk hele goede restaurants in onze stad. Sommigen ook zeker excellent. Maar het aantal is dusdanig bedroevend laag dat de firma Rent-a Bob aan mij een lieve duit verdiend. Zij vervoeren mij naar Rotterdam of zelfs, godbetert, 020.



Iemand die een beetje culinair wil genieten wordt de stad uitgejaagd. Waar zijn de sterren? Zijn ze hier ooit geweest? Zeker wel. Maar Han Ting gooide het roer om en topkok Henk Savelberg al helemaal; die vertrok naar Bangkok.



Wat ons rest zijn een stapel verdienstelijke restaurants. Ik zou u uit stand een lijst van vijftien restaurants kunnen geven waarvan de gerechten u een bewaterde mond bezorgen. Maar staan ze in de lijst van 100 beste restaurants van het toonaangevende culinaire tijdschrift Lekker? Neen. Slechts restaurant Calla’s staat eenzaam op plek 22 in de lijst van 2019. De overige toprestaurants vinden we vooral in 020.