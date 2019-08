Ietje is genomineerd voor sportzorgmasseur van het jaar: De hele dag kolen sjouwen, dat is zwaar

Gouden Pollepel Bij La Cubanita is het prijsschie­ten met plussen en minnen

17:33 La Cubanita. Zo nu en dan rinkelen de culinaire alarmbellen, maar we begrijpen de aantrekkingskracht van deze oude nieuwkomer. De sfeer is er goed, bediening is vlot en schrikken van de rekening is er niet bij.