Iets meer ontspanning op woningmarkt Haagse regio: ‘Kopers laten zich niet meer zo gek maken’

Westland schiet er boven uit

Westland springt eruit in de regio Haaglanden. Als enige van de vier grote gemeenten steeg het aantal verkopen er. En vrij fors: met 8,3 procent. ,,Net na de crisis liep Westland wat achter op omliggende gemeenten, maar nu is de woningmarkt er erg in trek”, vertelt Kokje. ,,Bovendien is er nieuwbouw bij gekomen, met name voor doorstromers. De bedragen van nieuwbouwhuizen zijn er voor starters over het algemeen te hoog.”



Prijzen in het Westland stegen in een jaar tijd met 12,4 procent. Voor een woning betaal je in de gemeente gemiddeld 318.200 euro.



Lager liggen de prijzen in Zoetermeer, waar een woning gemiddeld 256.100 euro kost. Dat is 5,4 procent meer dan een jaar geleden. ,,Ook in Zoetermeer is nog altijd sprake van krapte”, weet Kokje. ,,Het aantal verkopen daalde er met 7,3 procent ten opzichte van vorig jaar.”



De grootste procentuele daling van het aantal verkopen is in Haaglanden te zien in Delft. Ten opzichte van vorig jaar werden in deze stad 15,9 procent minder woningen verkocht. Ten opzichte van een kwartaal eerder, zijn die cijfers nog veel extremer: in het eerste kwartaal van 2019 werden ruim 35 procent minder woningen verkocht dan in het laatste kwartaal van 2018. Conclusie: het aanbod raakt ook in Delft behoorlijk op.



Voor een optrekje in de prinsenstad moet op dit moment gemiddeld 291.600 euro worden betaald. Dat is 11,5 procent meer dan een jaar geleden.



