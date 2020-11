IJscoman Moes krijgt geen ontheffing om met zijn historische ijskarren in de Haagse binnenstad te staan

Wereldbe­roem­de ijscoman Moes mag binnenstad Den Haag niet meer in: ‘Ze zeiden dat ik maar met pensioen moet’

10 oktober IJscoman Moes staat al ruim 45 jaar met zijn ijskarren in de Haagse binnenstad. De 65-jarige ondernemer is een begrip in Den Haag. Er is geen minister die hem niet kent en zelfs koningin Maxima koopt wel eens een ijsje bij hem. Maar nu dreigt Moes te moeten stoppen, omdat de gemeente eist dat hij zijn historische ijskarren wegdoet. Hij is verbijsterd. ,,Wat moet ik nou?’’