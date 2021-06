IJscoman Pino kreeg een hersenbloeding, maar is terug op Scheveningse boulevard: ‘Ingrijpend jaar’

reageer Populaire Lidl komt niet naar Toren­straat: supermarkt niet tevreden met oplossing laden en lossen

13:47 De buurt wil graag een Lidl supermarkt in de Torenstraat, net als de eigenaar van het beschikbare pand en de gemeente. Gedoe over de plek van laden en lossen lijkt zelfs opgelost, maar het is niet de oplossing die Lidl wil, zegt de pandeigenaar.