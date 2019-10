IJsmummie Ötzi, oudste lichaam ooit in Europa gevonden, vanavond bij Haagse museumnacht

Ze maken deel uit van een expositie die vanaf dit weekeinde te zien is en vooral gaat over al het onderzoek dat naar het lichaam is gedaan sinds het in 1991 is gevonden in het Ötztal. Al dat gespeur leverde van alles op: dat hij plusminus 45 jaar was toen hij stierf aan een wond door een pijlpunt in zijn schouder en dat hij nog kort daarvoor moddervet vlees met een soort tarwe had verorberd.