'IJspaleis moet stadhuiskat Richard de Derde krijgen'

De hond van burgemeester Krikke was al welkom in Het IJspaleis, daar moet nu een heuse stadhuiskater bij komen. Ouderenpartij 50Plus wil niets liever dan een kat naar binnen halen.

Het beestje zou in het Atrium naar muizen moeten jagen. Ook zou het diertje sympathie moeten opwekken bij burgers voor het gemeentelijk apparaat, is het idee.

Het verzoek heeft 50Plus gericht aan het college. En de naam voor de 'stadhuiskat' weet de partij al. 50Plus wil namelijk een zwarte kater in dienst nemen met de Britse koninklijke naam 'Richard de Derde'.

De naam is volgens de partij een knipoog naar architect Richard Meier die het Haagse stadhuis ontwierp, en naar de kopman van Groep de Mos: Richard de Mos. ,,Omdat die partij de laatste verkiezingen won in Den Haag,'' aldus de ouderenpartij die het een serieus plan noemt en geen 'olijk' iets.

Harley

Het idee volgt op het feit dat Harley, de labrador van burgemeester Krikke sinds enige maanden mee mag het stadhuis in. Het hondenverbod dat in het Atrium gold, is afgelopen voorjaar zelfs officieel opgeheven. Ook andere Hagenaars mogen op proef met hun aangelijnde hond naar binnen om een paspoort of rijbewijs op te halen. Mits het beestje kort is aangelijnd en niet agressief is.

Na werktijd mogen ambtenaren hun hond ook meenemen naar hun werkplek zodat ze geen oppas voor hun huisdier hoeven te regelen bij avondwerk of weekenddienst.

50Plus wijst het college op Downingstreet 10, de ambtswoning van de Britse premier, waar huiskater Larry, inmiddels beroemd is. ,,Is het college bekend met het fenomeen 'chief mouser' Larry en met de historische gegevens dat er sinds de zestiende eeuw katten wonen in de ambtswoning op Downingstreet 10? Overigens voornamelijk om muizen te bestrijden?''

'Nee'

De partij verzoekt het college om snel in overleg te gaan met het Haagse dierenasiel en een geschikte jonge kater uit te kiezen. Maar het college loopt minder warm voor het idee. ,,Nee,'' stellen burgemeester en wethouders beslist. ,,Het college ziet in de aanstelling van een stadhuiskat geen bijdrage in de ontwikkeling van sympathie bij burgers voor het gemeentelijk apparaat,'' is de officiële reactie.

De gemeente verklaart bovendien andere contractuele verplichtingen te hebben met ándere muizenjagers. ,,Een bedrijf dat gespecialiseerd is in plaagdierenmanagement.''

Dat honden wel welkom zijn, ligt volgens haar net even anders. ,,De pilot met honden is in lijn met de maatschappelijk geaccepteerde standaard dat honden als gezelschapsdier ook buitenshuis de eigenaar vergezellen. Anders dan andere huisdieren kunnen honden soms moeilijk alleen thuis blijven.''

Het college is niet van plan de proef uit te breiden naar andere huisdieren. De pilot met honden wordt volgend jaar tegen het licht gehouden.